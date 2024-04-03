Мгебров Ромео Григорьевич 1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мгебров Ромео Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мгеброва(Мартиросян) (Мартиросян) Сусанна Мануковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мгеброва(Мартиросян) (Мартиросян) Сусанна Мануковна

Смерть
2018
г. Москва
Похороны
Неизвестно
г.Москва Ивановское клдб.

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