Мгебров Ромео Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мгеброва(Мартиросян) (Мартиросян) Сусанна Мануковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018
г. Москва
Похороны
Неизвестно
г.Москва Ивановское клдб.