Пенская (Рогачева) Мария Захаровна
Место рождения
Дата рождения18.06.1926
Дата смерти19.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1926
Отец: Рогачев Захар Викторович
Мать: Рогачева Мария Захаровна
Бракосочетание
02.11.1947
Рождение ребёнка
19.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пенской Сергей Никитич
Рождение ребёнка
08.12.1957
Сын: Пенской Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Пенской Сергей Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.03.2008
Причина смерти: старость