Пенская (Рогачева) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенская (Рогачева) Мария Захаровна

Место рождения

Колыбеловка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.06.1926

Дата смерти

19.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1926

Отец: Рогачев Захар Викторович

Мать: Рогачева Мария Захаровна

Колыбеловка, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
02.11.1947

Муж: Пенской Сергей Никитич

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
19.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пенской Сергей Никитич

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
08.12.1957

Сын: Пенской Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Пенской Сергей Никитич

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Место жительства
Неизвестно
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Смерть
19.03.2008
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Причина смерти: старость