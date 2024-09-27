Васса Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Никитич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Никитич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Родион Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Никитич

Смерть
Неизвестно

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