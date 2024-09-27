Васса Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Никитич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Никитич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Родион Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Никитич
Смерть
Неизвестно