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Королев Сергей Павлович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.07.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1899 г.р.

Мать

До 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
04.07.1915

Отец: Королев Павел Сергеевич

Мать: Королева Ульяна Яковлевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 04.07.1915 Апухлицы Сергей Павлович Королев Апухлицы отец крестьянин Павел Сергеевич Королев 1899 мать крестьянская жена... Показать все
Смерть
Неизвестно