Мелузов Василий Андреевич
Место рожденияд.Зиновья
Дата рождения02.02.1925
Дата смерти18.02.2005
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1925
д.Зиновья
Рождение ребёнка
21.10.1950
Дочь: Слотина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Мелузова Александра Михайловна
с. Варнавино
Рождение ребёнка
04.04.1953
Сын: Мелузов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Мелузова Александра Михайловна
с. Варнавино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2005
г. Ангарск