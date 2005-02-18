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Мелузов Василий Андреевич

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Место рождения

д.Зиновья

Дата рождения

02.02.1925

Дата смерти

18.02.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1925

Отец: Мелузов Андрей Иванович

Мать: Коновалова Марина Васильевна

д.Зиновья
Рождение ребёнка
21.10.1950

Дочь: Слотина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Мелузова Александра Михайловна

с. Варнавино
Рождение ребёнка
04.04.1953

Сын: Мелузов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Мелузова Александра Михайловна

с. Варнавино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелузова Александра Михайловна

Смерть
18.02.2005
г. Ангарск
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