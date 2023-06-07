Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Суров Ефимий Павлов

Отец ребёнка: Суров Павел Иванов

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Суров Михаил Павлов

Отец ребёнка: Суров Павел Иванов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Павел Иванов

Смерть
Неизвестно