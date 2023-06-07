Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Суров Ефимий Павлов
Отец ребёнка: Суров Павел Иванов
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Суров Михаил Павлов
Отец ребёнка: Суров Павел Иванов
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суров Павел Иванов
Смерть
Неизвестно