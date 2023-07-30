Сачкова (Гришина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти1998
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Гришин Иван Константинович
Мать: Гришина Татьяна
Рождение ребёнка
08.01.1954
Дочь: Веселова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Сачков Алексей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепанова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Сачков Алексей Кузьмич
Смерть
1998