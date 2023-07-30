Сачкова (Гришина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачкова (Гришина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Гришин Иван Константинович

Мать: Гришина Татьяна

Рождение ребёнка
08.01.1954

Дочь: Веселова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Сачков Алексей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Сачков Алексей Кузьмич

Смерть
1998