Наумович (Зароднюк) Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумович (Зароднюк) Галина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1946

Дата смерти

11.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1946

Отец: Зароднюк Андрей Филиппович

Мать: Зароднюк Розалия

Рождение ребёнка
21.01.1971

Сын: Наумович Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Наумович Анатолий Викторович

Коростень, Житомирська область
Рождение ребёнка
18.03.1977

Сын: Наумович Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Наумович Анатолий Викторович

Коростень, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумович Анатолий Викторович

Смерть
11.10.2021
Коростень, Житомирська область
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