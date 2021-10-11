Наумович (Зароднюк) Галина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1946
Дата смерти11.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1946
Отец: Зароднюк Андрей Филиппович
Мать: Зароднюк Розалия
Рождение ребёнка
21.01.1971
Сын: Наумович Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Наумович Анатолий Викторович
Рождение ребёнка
18.03.1977
Сын: Наумович Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Наумович Анатолий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.2021