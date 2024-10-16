Иевлева (Кокорина) Любовь Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Кокорина) Любовь Афанасьевна

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Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

14.09.1894 ст.

Дата смерти

30.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1894 ст.

Отец: Кокорин Афанасий Григорьевич

Мать: Кокорина Евгения Михайловна

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Любовь Афанасьевна была дочерью запасного рядового Кокорина Афанасия Григорьевича и Евгении Михайловны. Родилась она 14 сентября (старый стиль).
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлев Варфоломей Анфимович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коптяева (Иевлева) Мария Варфоломеевна

Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 01.04.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.12.1923

Дочь: Курицына (Иевлева) Анастасия Варфоломеевна

Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.01.1936

Сын: Иевлев Гордей Варфоломеевич

Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
30.01.1973
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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