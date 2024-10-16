Иевлева (Кокорина) Любовь Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения14.09.1894 ст.
Дата смерти30.01.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1894 ст.
Любовь Афанасьевна была дочерью запасного рядового Кокорина Афанасия Григорьевича и Евгении Михайловны. Родилась она 14 сентября (старый стиль).
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коптяева (Иевлева) Мария Варфоломеевна
Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович
Рождение ребёнка
Около 01.04.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович
Рождение ребёнка
12.12.1923
Дочь: Курицына (Иевлева) Анастасия Варфоломеевна
Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович
Рождение ребёнка
02.01.1936
Сын: Иевлев Гордей Варфоломеевич
Отец ребёнка: Иевлев Варфоломей Анфимович
Смерть
30.01.1973