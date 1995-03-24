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Горина (Горина) Алёна Сергеевна
Горина (Горина) Алёна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.03.1995
Пол
Женский
Отец
Горин Сергей Владимирович
1961 г.р.
Мать
(Горина) Фануза Сайбулатовна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1995
Отец:
Горин Сергей Владимирович
Мать:
Фануза Сайбулатовна
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