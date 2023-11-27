Кондратьев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Виктор

Место рождения

г.Орел

Дата рождения

1975

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: Кондратьев Николай

Мать: ?

г.Орел
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