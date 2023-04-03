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Мищенко Степан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Мищенко Яков Алексеевич

Мать: Мищенко Прасковья

Рождение ребёнка
08.06.1852 ст.

Сын: Мищенко Кирилл Степанович

Мать ребёнка: Мищенко Акулина Антоновна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мищенко Акулина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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