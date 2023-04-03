Мищенко Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Мищенко Яков Алексеевич
Мать: Мищенко Прасковья
Рождение ребёнка
08.06.1852 ст.
Сын: Мищенко Кирилл Степанович
Мать ребёнка: Мищенко Акулина Антоновна
Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно