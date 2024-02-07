Иванова (Тихонова) Светлана Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Тихонова) Светлана Юрьевна

Место рождения

Большая Выла

Дата рождения

13.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1982

Отец: Тихонов Юрий Петрович

Мать: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла
Работа или профессия
29.01.2020
Большая Выла
Глава Большевыльского сельского поселения Аликовского района
Рождение ребёнка
2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Витёк

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Витальевна

Отец ребёнка: Иванов Витёк

Большая Выла
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина Витальевна

Отец ребёнка: Иванов Витёк

Большая Выла
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Витёк

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