Иванова (Тихонова) Светлана Юрьевна
Место рожденияБольшая Выла
Дата рождения13.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1982
Отец: Тихонов Юрий Петрович
Мать: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла
Работа или профессия
29.01.2020
Большая Выла
Глава Большевыльского сельского поселения Аликовского района
Рождение ребёнка
2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Витёк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Витальевна
Отец ребёнка: Иванов Витёк
Большая Выла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина Витальевна
Отец ребёнка: Иванов Витёк
Большая Выла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Витёк