(Тарасова) Евдокия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарасова) Евдокия Сергеева

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Екатерина Гаврилова

Отец ребёнка: Тарасов Гавриил Семенов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Тарасов Алексей Гаврилов

Отец ребёнка: Тарасов Гавриил Семенов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Тарасов Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Тарасов Гавриил Семенов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1875

Сын: Тарасов Александр Гаврилов

Отец ребёнка: Тарасов Гавриил Семенов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Гавриил Семенов

Смерть
Неизвестно