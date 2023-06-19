(Тарасова) Евдокия Сергеева
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Екатерина Гаврилова
Отец ребёнка: Тарасов Гавриил Семенов
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Тарасов Гавриил Семенов
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Тарасов Гавриил Семенов
Рождение ребёнка
18.08.1875
Сын: Тарасов Александр Гаврилов
Отец ребёнка: Тарасов Гавриил Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно