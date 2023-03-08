Миргородский Яков Лазоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миргородский Яков Лазоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миргородский Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Миргородская Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миргородская Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Миргородская Мария Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миргородская Мария Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
Панчево, Кіровоградська область
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