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Смирнов Виктор Андреевич

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

09.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2011

Отец: Мостачёв Андрей Николаевич

Мать: Смирнова Ольга Валерьевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область