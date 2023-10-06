Фефелов Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФефелов Дмитрий Федорович

Фефелов Дмитрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Фефелов Феодор Стафеевич

Мать: Фефелова Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
04.12.1912

Сын: Фефелов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна

Рождение ребёнка
04.12.1914

Сын: Фефелов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна

Рождение ребёнка
06.05.1918

Сын: Фефелов Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна

Рождение ребёнка
23.12.1924

Дочь: Фефелова-Чуева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Фефелов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна

Рождение ребёнка
10.12.1928

Дочь: Фефелова-Грамолина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фефелова Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close