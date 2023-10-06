Фефелов Дмитрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
04.12.1912
Сын: Фефелов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
04.12.1914
Сын: Фефелов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
06.05.1918
Мать ребёнка: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
23.12.1924
Дочь: Фефелова-Чуева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1928
Дочь: Фефелова-Грамолина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фефелова Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Фефелова-Яковлева Феодора Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно