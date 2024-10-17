Семен Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Михаил Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Дмитрий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сергей Семенов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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