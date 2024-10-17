Семен Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Михаил Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Дмитрий Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сергей Семенов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно