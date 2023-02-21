Кислинская Анастасия Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская Анастасия Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1843

Сын: Кислинский Иван Лукич

Отец ребёнка: Кислинский ? Лука Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.06.1848

Дочь: Феврония Лукинична

Отец ребёнка: Кислинский ? Лука Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.01.1851

Сын: Кислинский Григорий Лукич

Отец ребёнка: Кислинский ? Лука Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
08.07.1852

Дочь: Евфимия Лукинична

Отец ребёнка: Кислинский ? Лука Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.02.1855

Сын: Кислинский Тимофей Лукич

Отец ребёнка: Кислинский ? Лука Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.01.1858

Дочь: Мария Лукинична

Отец ребёнка: Кислинский ? Лука Федорович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.03.1861

Дочь: Александра Лукинична

Отец ребёнка: Кислинский ? Лука Федорович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский ? Лука Федорович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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