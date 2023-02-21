Кислинская Анастасия Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1843
Отец ребёнка: Кислинский ? Лука Федорович
Рождение ребёнка
26.06.1848
Дочь: Феврония Лукинична
Отец ребёнка: Кислинский ? Лука Федорович
Рождение ребёнка
09.01.1851
Сын: Кислинский Григорий Лукич
Отец ребёнка: Кислинский ? Лука Федорович
Рождение ребёнка
08.07.1852
Дочь: Евфимия Лукинична
Отец ребёнка: Кислинский ? Лука Федорович
Рождение ребёнка
20.02.1855
Отец ребёнка: Кислинский ? Лука Федорович
Рождение ребёнка
28.01.1858
Дочь: Мария Лукинична
Отец ребёнка: Кислинский ? Лука Федорович
Рождение ребёнка
09.03.1861
Дочь: Александра Лукинична
Отец ребёнка: Кислинский ? Лука Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно