Печенькова (Карпова) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печенькова (Карпова) Любовь Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпов Владимир

Мать: Карпова Надежда Гурьевна