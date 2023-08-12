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Печенькова (Карпова) Любовь Владимировна
Печенькова (Карпова) Любовь Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Карпов Владимир
Мать
Карпова Надежда (Маргарита) Гурьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Карпов Владимир
Мать:
Карпова Надежда Гурьевна
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