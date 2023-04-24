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Бакулин Осип Харитонов

Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Бакулин Харитон Антонов

Мать: не указана

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Бакулин Емельян Осипов

Мать ребёнка: Бакулина Гликерия Лукина

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Парасковья Осипова

Мать ребёнка: Бакулина Гликерия Лукина

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Гликерия Лукина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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