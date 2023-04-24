Бакулин Осип Харитонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Бакулин Харитон Антонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Бакулина Гликерия Лукина
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Парасковья Осипова
Мать ребёнка: Бакулина Гликерия Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакулина Гликерия Лукина
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762