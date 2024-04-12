Баженова (Бахерева) Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Бахерева) Марфа Егоровна

Место рождения

Лапино, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Лапино, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1876

Сын: Баженов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Баженов Петр Яковлевич

Сумостров, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
10.02.1880

Муж: Баженов Петр Яковлевич

Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
У него второй брак, у нее первый
Смерть
Неизвестно
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