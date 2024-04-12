Баженова (Бахерева) Марфа Егоровна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1876
Сын: Баженов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Баженов Петр Яковлевич
Сумостров, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
10.02.1880
Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
У него второй брак, у нее первый
Смерть
Неизвестно