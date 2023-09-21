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Шаманина Нина Петровна
Шаманина Нина Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1949
Пол
Женский
Отец
Калаев Петр Зотеевич
1924 г.р.
Мать
Калаева Евдокия Александровна
1917 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949
Отец:
Калаев Петр Зотеевич
Мать:
Калаева Евдокия Александровна
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