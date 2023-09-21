Шаманина Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманина Нина Петровна

Шаманина Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1949

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1949

Отец: Калаев Петр Зотеевич

Мать: Калаева Евдокия Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close