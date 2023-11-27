Ярушин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярушин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1938

Дочь: Ростовцева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Рукавичникова Нина Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рукавичникова Нина Алексеевна

Сальевка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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