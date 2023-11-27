Ярушин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1938
Дочь: Ростовцева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Рукавичникова Нина Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рукавичникова Нина Алексеевна
Сальевка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно