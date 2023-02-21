Мясников Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мясников Кондратий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893
Сын: Мясников Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Дата из карточки военнопленного. https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30852328/
Смерть
Неизвестно