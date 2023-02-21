Мясников Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясников Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Мясников Кондратий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893

Сын: Мясников Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Дата из карточки военнопленного. https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen30852328/
Смерть
Неизвестно
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