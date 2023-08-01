Кожечкин Игорь Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кожечкина Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожечкина Дарья Игоревна
Мать ребёнка: Кожечкина Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно