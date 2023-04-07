Озимов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озимов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Озимов Василий Афанасьевич

Мать: Озимова Параскева Степановна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Озимов Григорий Александрович

Мать ребёнка: Озимова Анна Сосипатровна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Авдотья Александровна

Мать ребёнка: Озимова Анна Сосипатровна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Озимов Иван Александрович

Мать ребёнка: Озимова Анна Сосипатровна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Озимов Павел Александрович

Мать ребёнка: Озимова Анна Сосипатровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озимова Анна Сосипатровна

Смерть
Неизвестно
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