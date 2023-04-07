Озимов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1859
Сын: Озимов Григорий Александрович
Мать ребёнка: Озимова Анна Сосипатровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Авдотья Александровна
Мать ребёнка: Озимова Анна Сосипатровна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Озимов Иван Александрович
Мать ребёнка: Озимова Анна Сосипатровна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Озимов Павел Александрович
Мать ребёнка: Озимова Анна Сосипатровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно