Мыщик Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1960
Дата смерти19.12.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1983
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.05.1990
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.12.2023