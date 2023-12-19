Мыщик Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыщик Олег Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1960

Дата смерти

19.12.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1983

Сын: Мыщик Михаил Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.05.1990

Сын: Мыщик Виктор Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.12.2023

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