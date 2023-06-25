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Кох Отилия Генриховна
Кох Отилия Генриховна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Кох Генрих
1871 г.р.
Мать
Гумель Мария
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОВ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Кох Генрих
Мать:
Гумель Мария
Смерть
Неизвестно
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