Кох Отилия Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кох Отилия Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кох Генрих

Мать: Гумель Мария

Смерть
Неизвестно