Иванов Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Андрей Викторович

Иванов Андрей Викторович

avatar

Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

1970

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1838 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ольга

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение
1970

Отец: Иванов Виктор

Мать: Иванова Александра Алексеевна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.11.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ольга

Смерть
2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close