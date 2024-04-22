Иванов Андрей Викторович
Место рождения
Дата рождения1970
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1887
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Ольга
Рождение
1970
Отец: Иванов Виктор
Рождение ребёнка
23.11.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ольга
Смерть
2003