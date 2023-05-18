Чурикова (Мальцева) Агафья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти16.07.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Бракосочетание
09.05.1858
Рождение ребёнка
18.10.1859
Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович
Рождение ребёнка
19.07.1861
Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович
Рождение ребёнка
23.06.1863
Сын: Чуриков Кузьма Епифанович
Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович
Рождение ребёнка
02.07.1865
Дочь: Ольга Епифановна
Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович
Рождение ребёнка
10.10.1867
Дочь: Парасковья Епифановна
Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.1878
Дочь: Балакина Евдокия Епифановна
Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович
Рождение ребёнка
19.05.1881
Сын: Чуриков Константин Епифанович
Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Епифановна
Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович
Смерть
16.07.1906
Причина смерти: Естественная смерть/старость