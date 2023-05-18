Чурикова (Мальцева) Агафья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурикова (Мальцева) Агафья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

16.07.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Мальцев Захар Автимонович

Мать: Мальцева Екатерина Павловна

Бракосочетание
09.05.1858

Муж: Чуриков Епифан Михайлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.10.1859

Сын: Чуриков Лука Епифанович

Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.07.1861

Сын: Чуриков Дей Епифанович

Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович

Рождение ребёнка
23.06.1863

Сын: Чуриков Кузьма Епифанович

Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.07.1865

Дочь: Ольга Епифановна

Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.10.1867

Дочь: Парасковья Епифановна

Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.02.1878

Дочь: Балакина Евдокия Епифановна

Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.05.1881

Сын: Чуриков Константин Епифанович

Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Епифановна

Отец ребёнка: Чуриков Епифан Михайлович

Смерть
16.07.1906
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость