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Зверев Иоанн Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Зверев Иван Иванович

Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1831

Сын: Зверев Василий Иванович

Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Авдотья Абросимовна

Смерть
1833
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