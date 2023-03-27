Зверев Иоанн Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Зверев Иван Иванович
Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна
Рождение ребёнка
25.01.1831
Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Зверева Авдотья Абросимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1833