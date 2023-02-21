Кармашова Акулина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кармашова Акулина Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Прокофьева

Отец ребёнка: Кармашов Прокофий Родионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кармашов Никифор Прокопьевич

Отец ребёнка: Кармашов Прокофий Родионов

Работа или профессия
Неизвестно
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