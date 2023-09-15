Шматок Илья Миронович
Место рождения
Дата рождения1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Шматок Мирон Арестович
Рождение ребёнка
10.08.1922
Сын: Шматок Леонтий Ильич
Мать ребёнка: Шматок София Арестовна
Рождение ребёнка
25.05.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шматок София Арестовна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Шматок София Арестовна
Работа или профессия
Неизвестно