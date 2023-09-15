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Шматок Илья Миронович

Место рождения

Белошицкая Слобода, Чернігівська область

Дата рождения

1897

Пол

Мужской

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Шматок Мирон Арестович

Мать: Шматок Мария Илларионовна

Белошицкая Слобода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.08.1922

Сын: Шматок Леонтий Ильич

Мать ребёнка: Шматок София Арестовна

Рождение ребёнка
25.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шматок София Арестовна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шматок Владимир Ильич

Мать ребёнка: Шматок София Арестовна

Работа или профессия
Неизвестно
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