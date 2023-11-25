Рогачев Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогачев Иван Сергеевич

Рогачев Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1906

Дата смерти

16.05.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1906

Отец: Рогачев Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1939

Сын: Рогачев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Красильникова Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
18.10.1940

Сын: Рогачев Александр Иванович

Мать ребёнка: Красильникова Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
26.08.1946

Сын: Рогачев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Красильникова Прасковья Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.05.1963

Мы используем куки для улучшения работы сайта.