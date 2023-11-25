Рогачев Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1906
Дата смерти16.05.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1906
Отец: Рогачев Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1939
Сын: Рогачев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Красильникова Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
18.10.1940
Сын: Рогачев Александр Иванович
Мать ребёнка: Красильникова Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
26.08.1946
Мать ребёнка: Красильникова Прасковья Алексеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
16.05.1963