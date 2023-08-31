Хохлова (Грачева) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1938
Отец: Грачев Сергей Петрович
Мать: Грачева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хохлов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Хохлов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессер Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Хохлов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохлов Анатолий