Хохлова (Грачева) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Грачева) Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1938

Отец: Грачев Сергей Петрович

Мать: Грачева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Хохлов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессер Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Хохлов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Анатолий

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