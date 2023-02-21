Козлов Пётр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Пётр Павлович

Козлов Пётр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1957

Сын: Козлов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Козлова Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
31.03.1959

Дочь: Козлова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Козлова Таисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Таисия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close