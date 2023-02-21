Козлов Пётр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1957
Мать ребёнка: Козлова Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
31.03.1959
Дочь: Козлова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Козлова Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Таисия Ивановна
Смерть
Неизвестно