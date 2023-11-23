(Ширяева) Александра Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиДо 1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1858
Отец ребёнка: Ширяев Иосиф Климентов
Рождение ребёнка
12.10.1860
Отец ребёнка: Ширяев Иосиф Климентов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Ненарокомова (Ширяева) Лидия Иосифова
Отец ребёнка: Ширяев Иосиф Климентов
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Куборгская (Ширяева) Екатерина Иосифова
Отец ребёнка: Ширяев Иосиф Климентов
Смерть
До 1892