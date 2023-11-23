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(Ширяева) Александра Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

До 1892

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Иосиф Климентов

Рождение ребёнка
07.04.1858

Сын: Ширяев Сергей Иосифов

Отец ребёнка: Ширяев Иосиф Климентов

Рождение ребёнка
12.10.1860

Сын: Ширяев Михаил Иосифов

Отец ребёнка: Ширяев Иосиф Климентов

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ненарокомова (Ширяева) Лидия Иосифова

Отец ребёнка: Ширяев Иосиф Климентов

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Куборгская (Ширяева) Екатерина Иосифова

Отец ребёнка: Ширяев Иосиф Климентов

Смерть
До 1892

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