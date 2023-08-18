Новикова (Тигеева) Авдотья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно