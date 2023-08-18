Новикова (Тигеева) Авдотья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Тигеева) Авдотья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Вагайского зимовья переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Карп Петрович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно