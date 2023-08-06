Кац Арон Бейнас Рувин?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Кац Рувин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кац Хая Гута Арон Бейнас
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кац Гирш Арон Бейнас
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Песа-Лея Ицик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кац Абрам Ицик Арон Бейнас
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно