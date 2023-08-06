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Кац Арон Бейнас Рувин?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кац Рувин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кац Хая Гута Арон Бейнас

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кац Гирш Арон Бейнас

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Песа-Лея Ицик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кац Абрам Ицик Арон Бейнас

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно