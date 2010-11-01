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Позднякова (Шилова) Мария Павловна

Место рождения

Архангельская область, Лешуконский район, деревня Смоленец

Дата рождения

07.03.1947

Дата смерти

01.11.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1947

Отец: Шилов Павел Матвеевич

Мать: Шилова (Кондратьева) Елизавета Константиновна

Бракосочетание
14.04.1973

Муж: Поздняков Валерий Валентинович

Бракосочетание
14.04.1973

Муж: Поздняков Валерий Валентинович

Рождение ребёнка
16.04.1974

Сын: Поздняков Павел Валерьевич

Отец ребёнка: Поздняков Валерий Валентинович

Рождение ребёнка
11.10.1975

Дочь: Позднякова Валентина Валерьевна

Отец ребёнка: Поздняков Валерий Валентинович

Смерть
01.11.2010
Инсульт

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