Позднякова (Шилова) Мария Павловна
Место рожденияАрхангельская область, Лешуконский район, деревня Смоленец
Дата рождения07.03.1947
Дата смерти01.11.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1947
Бракосочетание
14.04.1973
Бракосочетание
14.04.1973
Рождение ребёнка
16.04.1974
Сын: Поздняков Павел Валерьевич
Отец ребёнка: Поздняков Валерий Валентинович
Рождение ребёнка
11.10.1975
Дочь: Позднякова Валентина Валерьевна
Отец ребёнка: Поздняков Валерий Валентинович
Смерть
01.11.2010
Инсульт