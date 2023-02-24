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Тенихина Марфа Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: Тарас

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.

Дочь: Тенихина Агапея Владимировна

Отец ребёнка: Тенихин Владимир Семёнович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1913

Сын: Тенихин Яков Владимирович

Отец ребёнка: Тенихин Владимир Семёнович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1921

Сын: Тенихин Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Тенихин Владимир Семёнович

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тенихин Владимир Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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