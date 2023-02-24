Тенихина Марфа Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1883
Отец: Тарас
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.
Дочь: Тенихина Агапея Владимировна
Отец ребёнка: Тенихин Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Тенихин Яков Владимирович
Отец ребёнка: Тенихин Владимир Семёнович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Тенихин Пётр Владимирович
Отец ребёнка: Тенихин Владимир Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно