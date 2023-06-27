Лукерья Прокофьева
Место рожденияСельцо Болотово, Тульского наместничества, Одоевского уезда
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Прокофий
Мать: Анна Иванова
Сельцо Болотово, Тульского наместничества, Одоевского уезда
Бракосочетание
После 1763 ст.
Муж: Иван Степанов
сельцо Болотово, Одоевского уезда
2-я жена
Рождение ребёнка
1771 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Степанов
Сельцо Болотово, Тульского наместничества, Одоевского уезда
Смерть
Неизвестно