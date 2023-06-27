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Лукерья Прокофьева

Место рождения

Сельцо Болотово, Тульского наместничества, Одоевского уезда

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Прокофий

Мать: Анна Иванова

Сельцо Болотово, Тульского наместничества, Одоевского уезда
Бракосочетание
После 1763 ст.

Муж: Иван Степанов

сельцо Болотово, Одоевского уезда
2-я жена
Рождение ребёнка
1771 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Степанов

Сельцо Болотово, Тульского наместничества, Одоевского уезда
Смерть
Неизвестно