Рыжова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1906

Сын: Рыжов Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Рыжов Тимофей

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеевна

Отец ребёнка: Рыжов Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Тимофей

Место жительства
Неизвестно
Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область
Смерть
Неизвестно
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