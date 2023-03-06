Рыжова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1906
Отец ребёнка: Рыжов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеевна
Отец ребёнка: Рыжов Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжов Тимофей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно