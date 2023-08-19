Сухов Семен Михайлович
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смерти1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: Сухов Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Сухов Илья Семенович
Мать ребёнка: Сухова Мария
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Сухова Мария
Рождение ребёнка
1837
Сын: Сухов Лупп Семенович
Мать ребёнка: Сухова Мария
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Афимья Семеновна
Мать ребёнка: Сухова Мария
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Ефкия ? Семеновна
Мать ребёнка: Сухова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Мария
Смерть
1842 ст.