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Сухов Семен Михайлович

Место рождения

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Сухов Михаил Филиппович

Мать: Сухова Агриппина Фроловна

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Сухов Илья Семенович

Мать ребёнка: Сухова Мария

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Сухова Мария

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Сухов Лупп Семенович

Мать ребёнка: Сухова Мария

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Афимья Семеновна

Мать ребёнка: Сухова Мария

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Ефкия ? Семеновна

Мать ребёнка: Сухова Мария

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Мария

Смерть
1842 ст.