Каа Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каа Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каа Владимир

Мать: Каа Мелина Яковлевна