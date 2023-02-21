Меркулов Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулов Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Павел Осипович

Мать ребёнка: Меркулова Елизавета Федоровна

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Наталья Осиповна

Мать ребёнка: Меркулова Елизавета Федоровна

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркулова Нюра Осиповна

Мать ребёнка: Меркулова Елизавета Федоровна

Темиргоевская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно
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