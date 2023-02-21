Ошмарина Мария Матвеевна
Место рожденияД. Маслово с/с Мелёхинский Юсьвинский р-н Республика Молотовская Коми-Пермятский округ
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Д. Маслово с/с Мелёхинский Юсьвинский р-н Республика Молотовская Коми-Пермятский округ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно