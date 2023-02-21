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Ошмарина Мария Матвеевна

Место рождения

Д. Маслово с/с Мелёхинский Юсьвинский р-н Республика Молотовская Коми-Пермятский округ

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Д. Маслово с/с Мелёхинский Юсьвинский р-н Республика Молотовская Коми-Пермятский округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошмарин Николай Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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