Артёменко Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1961
Отец: Артёменко Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артёменко Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Артёменко Майя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Артёменко Майя Александровна