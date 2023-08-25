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Артёменко Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1961

Отец: Артёменко Павел

Мать: Артёменко Просковья Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артёменко Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Артёменко Майя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Артёменко Майя Александровна

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