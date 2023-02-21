Климук (не известно) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук (не известно) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1900 ст.

Дочь: Климук Анна Васильевна

Отец ребёнка: Климук Василий Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1900 ст.

Муж: Климук Василий Леонович

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.12.1901 ст.

Сын: Климук Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Климук Василий Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.12.1904 ст.

Дочь: Климук Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Климук Василий Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
25.04.1907 ст.

Дочь: Климук Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Климук Василий Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.02.1912 ст.

Сын: Климук Иван Васильевич

Отец ребёнка: Климук Василий Леонович

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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