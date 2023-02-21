Климук (не известно) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1900 ст.
Дочь: Климук Анна Васильевна
Отец ребёнка: Климук Василий Леонович
Бракосочетание
До 1900 ст.
Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.12.1901 ст.
Отец ребёнка: Климук Василий Леонович
Рождение ребёнка
02.12.1904 ст.
Дочь: Климук Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Климук Василий Леонович
Рождение ребёнка
25.04.1907 ст.
Дочь: Климук Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Климук Василий Леонович
Рождение ребёнка
06.02.1912 ст.
Отец ребёнка: Климук Василий Леонович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно